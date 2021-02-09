إيقاف 31 مخالفا بحوزتهم 5 أطنان حطب محلي

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وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن المخالفين أحيلوا إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات ذات الاختصاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 31 مواطنا مخالفا لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، بحوزتهم نحو 5 أطنان من الحطب المعروض للبيع على متن 13 مركبة في منطقة الرياض.وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن المخالفين أحيلوا إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات ذات الاختصاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

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