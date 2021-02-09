موقع موحد لاستقبال خدمات مراجعي أمانة عسير

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وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن وكلاء الأمانة ومديري الإدارات سيتواجدون يوميا من الـ 9 إلى الـ11 صباحا في إدارة خدمة العملاء، لاستقبال طلبات المراجعين وإكمال ما يلزم حياله، مؤكدا أن التنظيم الجديد جاء تطبيقا للإجراءات الاحترازية وخدمة للمراجعين والمستفيدين يوميا مع أهمية تطبيق «توكلنا».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت أمانة منطقة عسير موقعا موحدا لاستقبال طلبات الخدمات وإنجازها وهو «إدارة خدمة العملاء»، وذلك ضمن إجراءاتها الاحترازية للحد من تفشي فيروس «كوفيدـ19».وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن وكلاء الأمانة ومديري الإدارات سيتواجدون يوميا من الـ 9 إلى الـ11 صباحا في إدارة خدمة العملاء، لاستقبال طلبات المراجعين وإكمال ما يلزم حياله، مؤكدا أن التنظيم الجديد جاء تطبيقا للإجراءات الاحترازية وخدمة للمراجعين والمستفيدين يوميا مع أهمية تطبيق «توكلنا».

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