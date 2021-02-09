رصد 48 مخالفة على مصلين بمساجد الجوف

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وأوضح فرع الوزارة بالمنطقة أنه نفذ 1076 جولة ميدانية خلال أسبوع على الجوامع والمساجد في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة بوزارة الصحة للحد من انتشار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل مراقبو فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف 48 مخالفة، وطبقت بحق المخالفين العقوبات المنصوص عليها، تمثلت بعدم إحضار سجادة وعدم لبس كمامة وعدم تطبيق التباعد بين المصلين.وأوضح فرع الوزارة بالمنطقة أنه نفذ 1076 جولة ميدانية خلال أسبوع على الجوامع والمساجد في مدينة سكاكا ومحافظات ومراكز المنطقة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة بوزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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