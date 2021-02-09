إغلاق 12 مسجدا لثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا

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وبينت أنها باشرت أمس إغلاق 8 مساجد بمنطقة الرياض أربعة منها بأحياء مدينة الرياض (طويق -القصر - العريجاء - قرطبة)، ومسجدين بمحافظة حريملاء وواحد في كل من محافظة الدلم ومحافظة وادي الدواسر، كما أغلق مسجد بمدينة بقيق بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمحافظة تثليث بمنطقة عسير، ومسجدين بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، بعد ثبوت إصابات كورونا مؤكدة.وأشارت الوزارة إلى أن المساجد المغلقة سيتم فتحها بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية والتعقيم.
وجددت الوزارة التأكيد على المصلين بالأخذ بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة كافة منها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي حماية لهم من الوباء، كما دعت منسوبي المساجد إلى توعية وإرشاد المصلين، ومتابعة تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمساجد والرفع بأي مخالفات للجهات المختصة.
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