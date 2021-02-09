شكرا لقرائتكم خبر إزالة ورش واستراحات مخالفة بأملاك وقف العين العزيزية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باشرت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية أعمال إزالة الورش والأحواش والاستراحات المخالفة ضمن أملاك وقف العين العزيزية بحي أم السلم في نطاق بلدية أم السلم.

من جهة ثانية أعلنت أمانة جدة عن إنهاء إجراءات تخصيص 85% من مخططات منح طيبة البالغ عددها 12208 منح سامية، داعية المستفيدين الذين لم يحدثوا بياناتهم إلى ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة من خلال خدمة «تحديث منحة سامية».

إلى ذلك أجلت وزارة البيئة والمياه والزراعة فتح بوابات سد وادي قنونا بمنطقة مكة المكرمة إلى 15 فبراير 2021.

ويأتي ذلك بسبب أعمال ردم وإزالة الحفريات والعقوم المحدثة في الوادي، وتفاديا لتراكم السيول التي تشكل خطرا على الأرواح والممتلكات.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المهندس سعيد الغامدي أن تأجيل فتح بوابات سد وادي قنونا جاء نظرا لوجود بعض الحفريات والعقوم المحدثة في الوادي يتطلب ردمها وإزالتها، ولاستمرار هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة التي سالت على إثرها الشعاب التي تصب في وادي قنونا، مع وجود تنبيهات من الجهات المعنية باستمرار الحالة لوجود سيول عارمة حدثت خلال موعد الفتح السابق، لذلك وجهت الجهات المعنية بتأجيل الفتح، تفاديا للسيول.

وأشار المهندس الغامدي إلى أن لجنة فتح بوابات سد وادي قنونا تباشر أعمال المسح وإزالة التعديات بالوادي، مما سبب تأجيل فتح البوابات حتى اكتمال تمشيط ومسح الوادي، والتأكد من عدم وجود عوائق أو تعديات تغير مجرى الماء، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات.