شكرا لقرائتكم خبر استمرار صعود منحنى إصابات كورونا بنسبة 330% وارتفاع الحالات الحرجة 41% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين سجلت وزارة الصحة أمس 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 249 حالة و4 وفيات، استمر منحنى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الصعود بنسبة 330%، فيما شهدت الحالات الحرجة ارتفاعا بواقع 41%، وفقا لما أكده المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي.

ودعا العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي عن المستجدات بمشاركة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين الدكتور أحمد القطان، أمس، إلى أهمية الالتزام والتعاون من قبل الجميع، مبينا أن الالتزام والتقيد أمانة.

‏وشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية في كل مكان، في المسجد وفي العمل واللقاءات الاجتماعية والأسواق، وأن نتعاون وألا نتهاون، وعدم التردد في الإبلاغ عن المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والإبلاغ فورا عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حماية لنفسك ولمن حولك وحماية المجتمع بأكمله، وذلك من خلال 19911 بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية في مقار العمل، و937 بوزارة الصحة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية في المنشآت الصحية، 911999 بوزارة الداخلية عند مخالفة تجاوز العدد المسموح به في المناسبات الاجتماعية المخالفة، و1900 بوزارة التجارة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية قي المنشآت التجارية، 940 بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية بالمطاعم والمقاهي والمنشآت التموينية.

وبين أن عدد الذين تلقوا اللقاح حتى أمس بلغ 443,805 أشخاص.

ولفت إلى أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة للوزارة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7,045,821 مسحة، وقدمت عيادات تطمن خدماتها لـ1,923,037 مراجعا، كما قدمت استشاراتها الصحية والطبية لـ27,337,007 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 12,746,202 فحص مخبري دقيق.

من جهته أوضح الدكتور أحمد قطان، أن الزيارات الميدانية المنفذة على المطاعم والأسواق والمنشآت التجارية بمختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 2 - 8 فبراير الحالي البالغة نحو 84 ألف جولة رقابية، أسفرت عن تحرير 13 ألف مخالفة، وإغلاق 3000 منشأة، مشيرا إلى أن أبرز المخالفات المضبوطة تمثلت في مخالفة الإجراءات الصحية المتعلقة بكورونا، والسماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة والعاملين، وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.

وبشأن إحصائيات الرقابة والتفتيش والترخيص للسكن الجماعي، أفاد بأنها تجاوزت 34 ألف مسكن جرت زيارته، حصر خلالها 1.72 مليون عامل، ونقل 84 ألف عامل لمساكن بديلة، كذلك تهيئة 17.9 ألف غرفة عزل وفرت للعمال، أسهمت في إيجاد 160 ألف طاقة استيعابية لسكن مرخص، مهيبا بجميع المنشآت والكيانات المجمعة الصغيرة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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