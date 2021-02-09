

روما 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 9 فبراير 2021 م واس

سجلت إيطاليا 10630 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى تجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس 2,555,000 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 92002 حالة وفاة.

// انتهى //

21:48ت م

0202



روما 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 9 فبراير 2021 م واسسجلت إيطاليا 10630 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 422 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى تجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس 2,555,000 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 92002 حالة وفاة.// انتهى //21:48ت م0202

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 10630 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.