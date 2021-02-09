السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 16402 إصابتين بفيروس كورونا



مدريد 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 9 فبراير 2021 م واس

سجلت إسبانيا 16402 إصابتين بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان لها اليوم إلى بلوغ إجمالي الإصابات بالفيروس 3,005,487 إصابةً، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 63061 وفاة.

// انتهى //

21:37ت م

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مدريد 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 9 فبراير 2021 م واسسجلت إسبانيا 16402 إصابتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 766 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان لها اليوم إلى بلوغ إجمالي الإصابات بالفيروس 3,005,487 إصابةً، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد 63061 وفاة.// انتهى //21:37ت م0196

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