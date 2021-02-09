السعودية اليوم / مصر ترسل مساعدات غذائية إلى السودان



القاهرة 27 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 9 فبراير 2021 م واس

أقلعت طائرتان عسكريتان من قاعدة القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي، محملتان بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية، للوقوف مع الشعب السوداني الشقيق في مواجهة الأزمات.

وأوضح المتحدث العسكري المصري العميد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان اليوم، أن القوات المسلحة قامت بتجهيز المساعدات، انطلاقاً من الروابط التاريخية التي تجمع مصر والسودان، وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين.

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21:37ت م

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