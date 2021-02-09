السعودية اليوم / الجزائر تسجل 246 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 27 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 9 يناير 2021 م واس

سجلت الجزائر 246 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس ليبلغ 599109 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2994 وفاةً، بينما تماثل للشفاء 186 مريضاً.

// انتهى //

21:28ت م

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الجزائر 27 جمادى الاخرة 1442 هـ الموافق 9 يناير 2021 م واسسجلت الجزائر 246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وست حالات وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية .وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس ليبلغ 599109 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2994 وفاةً، بينما تماثل للشفاء 186 مريضاً.// انتهى //21:28ت م0192

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