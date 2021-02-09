السعودية اليوم / مسبار الأمل يصل مدار كوكب المريخ



أبوظبي 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 9 فبراير 2021 م واس

وصل "مسبار الأمل" الإماراتي إلى مدار كوكب المريخ بسلام اليوم، ليكون أول مسبار عربي صُنِعَ بجهود إماراتية يصل إلى الكوكب الأحمر.

وأشارت وزيرة الدولة الإماراتية للتكنولوجيا سارة الأميري للصحفيين إلى أن المسبار سيسهم في استيعاب أكبر لبيئة كوكب المريخ، وكذلك لديه القدرة على استكشاف ما إذا كانت قشرة الكوكب التحتية تضم أماكن لتجمع المياه، إضافةً إلى دراسة الأحوال الجوية التي تحيط به.

وجرى التحكم بسرعة المسبار من خلال طاقم عمل إماراتي يتحكم به من مركز محمد بن راشد للفضاء حيث شهدت غرفة العمليات حضور نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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21:00ت م

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