السعودية اليوم / أكثر من 30 مراقبًا ومشرفًا على العملية التنظيمية لساحات المسجد الحرام



مكة المكرمة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال إدارة الساحات بالمسجد الحرام على الإشراف على ساحات المسجد الحرام وتنظيم الممرات داخلها، وذلك عبر أكثر من ٣٠ مراقبًا ومشرفًا يعملون سويًا من أجل تقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام.

وأوضح مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام أحمد العتيبي، أن مهام الإدارة تتمثل في توجيه المصلين إلى المصليات المخصصة لهم ومنع مزاولة مهنة البيع في الساحات والتدخين داخلها، ومتابعة المتسولين داخل الساحات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المسجد الحرام وتنظيم الساحات والممرات والحد من الافتراش ووضع الأمتعة داخلها ومراعاة معالجة كل ما يخل براحة الزوار والمصلين فور وصولهم وحتى مغادرتهم.

وبين مدير إدارة الساحات أن الإدارة تعكف على إرشاد التائهين ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة إذا تطلبت الحاجة، وتعمل على تسهيل وصول المصلين إلى داخل المسجد الحرام وأروقته وتوسعاته من خلال إخلاء الممرات وعدم السماح لأحد بالجلوس فيها والتسبب في إغلاقها وإعاقة الدخول إلى المسجد الحرام.

وأفاد العتيبي أن أعمال الإدارة تتمثل خلال المرحلة الحالية في توجيه المعتمرين إلى نقاط الفرز الخاصة بهم، وتمكين الفرق الإسعافية من الوصول إلى الحالات المرضية التي تحتاج إلى التدخل السريع، عبر أكثر من (١٥) مسارًا و(٢٠) مدخلًا وتكثيف أعداد المشرفين والمراقبين داخلها لضمان خلوها من كل ما يعوق حركة المعتمرين والمصلين، مع التأكيد على مراعاة أعلى مستويات الإجراءات الوقائية الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس

// انتهى //

20:36ت م

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مكة المكرمة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واستعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال إدارة الساحات بالمسجد الحرام على الإشراف على ساحات المسجد الحرام وتنظيم الممرات داخلها، وذلك عبر أكثر من ٣٠ مراقبًا ومشرفًا يعملون سويًا من أجل تقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام.وأوضح مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام أحمد العتيبي، أن مهام الإدارة تتمثل في توجيه المصلين إلى المصليات المخصصة لهم ومنع مزاولة مهنة البيع في الساحات والتدخين داخلها، ومتابعة المتسولين داخل الساحات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المسجد الحرام وتنظيم الساحات والممرات والحد من الافتراش ووضع الأمتعة داخلها ومراعاة معالجة كل ما يخل براحة الزوار والمصلين فور وصولهم وحتى مغادرتهم.وبين مدير إدارة الساحات أن الإدارة تعكف على إرشاد التائهين ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة إذا تطلبت الحاجة، وتعمل على تسهيل وصول المصلين إلى داخل المسجد الحرام وأروقته وتوسعاته من خلال إخلاء الممرات وعدم السماح لأحد بالجلوس فيها والتسبب في إغلاقها وإعاقة الدخول إلى المسجد الحرام.وأفاد العتيبي أن أعمال الإدارة تتمثل خلال المرحلة الحالية في توجيه المعتمرين إلى نقاط الفرز الخاصة بهم، وتمكين الفرق الإسعافية من الوصول إلى الحالات المرضية التي تحتاج إلى التدخل السريع، عبر أكثر من (١٥) مسارًا و(٢٠) مدخلًا وتكثيف أعداد المشرفين والمراقبين داخلها لضمان خلوها من كل ما يعوق حركة المعتمرين والمصلين، مع التأكيد على مراعاة أعلى مستويات الإجراءات الوقائية الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).// انتهى //20:36ت م0181

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 30 مراقبًا ومشرفًا على العملية التنظيمية لساحات المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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