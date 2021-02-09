شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزير الشؤون الإسلامية: لاتكونوا سبباً في إغلاق المساجد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - إغلاق 12مسجدا بعد ثبوت 28 إصابة بفيروس كورونا

-22 مسجدًا إجمالى ماتم إغلاقه خلال يومين 6 منها تم فتحه بعد التعقيم

ناشد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ مرتادي المساجد ‏بعدم التهاون في الالتزام بالإجراءات الإحترازية.

وقال: نصيحة من القلب لمرتادي بيوت الله لاتكونوا سبباً في غلق المساجد فالتهاون بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة سبب رئيس في انتشار فيروس كورونا، فلنتعاون جميعاً لنسلم ونحتسب الأجر من الله في ذلك فالعمل بالأسباب واجب شرعي وسلوك حضاري ، حفظ الله الجميع من كل مكروه.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أعلنت اليوم أنها أغلقت اليوم 12 مسجدًا مؤقتًا في عدد من مناطق المملكة بعد ثبوت تسجيل 28 إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال يومين 22 مسجدًا فتح 6 منها بعد الانتهاء من التعقيم في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم .

وبينت أنها باشرت اليوم إغلاق 8 مساجد بمنطقة الرياض أربعة منها بأحياء مدينة الرياض ( طويق -القصر - العريجاء - قرطبة)، ومسجدين بمحافظة حريملاء وواحد في كل من محافظة الدلم ومحافظة وادي الدواسر، كما أغلق مسجد بمدينة بقيق بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمحافظة تثليث بمنطقة عسير، ومسجدين بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، بعد ثبوت إصابات كورونا مؤكدة

وأشارت إلى أن المساجد المغلقة يتم فتحها بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية والتعقيم

وجددت تأكيدها على المصلين بالأخذ بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة كافة منها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي حماية لهم من الوباء، كما دعت منسوبي المساجد إلى توعية وإرشاد المصلين ومتابعة تنفيذ البرتوكولات الصحية بالمساجد والرفع بأي مخالفات للجهات المختصة .