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سلطان بن سلمان يهنئ الإمارات بوصول مسبار الأمل: إنجاز كبير 

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-09

سلطان بن سلمان يهنئ الإمارات بوصول مسبار الأمل: إنجاز كبير 

أكد أن هذا الطموح لم يكن وليد اليوم وإنما كان منذ عام 1986

متابعات الخليج 365 - واس

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هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة للفضاء, صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والمسؤولين في وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، والشعب الإماراتي العزيز على وصول “مسبار الأمل” إلى المدار الخاص به على كوكب المريخ.

إنجاز كبير: 

وأعرب الأمير سلطان بن سلمان عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير، الذي سيضاف إلى سجل الأمارات الحافل بالإنجازات، ويعزز موقعها المهم على خارطة الدول المهتمة والمتقدمة في هذا الشأن, مؤكداً دعم المملكة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في المشاريع والبرامج التي تعمل عليها في مجال الفضاء, متمنياً لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التوفيق والسداد، وللشعب الإماراتي مزيداً من التقدم والازدهار.

وقال سموه :” إن هذا الطموح لم يكن وليد اليوم وإنما كان منذ عام 1986 عندما التقيت الشيخ زايد ” رحمه الله ” وكان يتحدث عن الفضاء ويذكر أدق التفاصيل، وكان له طموح كبير بنى على أساسه أجيال وطموحات ومبادرات أسهمت في تحقيق هذا الحلم”.

مسبار الأمل

شئ ملهم للأجيال: 

وأكد الأمير سلطان بن سلمان للفضاء أن الهدف الأساس هو الجذب العلمي لأن هناك مجموعات كبيرة من الذين عملوا وتابعوا والذين سيتابعون هذا الحدث ويطمحون عندما يتابعون هذا الإنجاز الكبير وهذا الشي يُلهم الأجيال، وهذه التجربة والدراسات التي ستحصل من المسبار ستحاكي الكواكب الأخرى والعلوم الجديدة التي ستؤثر على مجال كوكب الأرض، وتساعد على الاستثمار في المسار العلمي.

فيديو وصور.. رحلة مسبار الأمل من كوكب الأرض وصولًا إلى مدار المريخ

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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