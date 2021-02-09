وزير الشؤون الإسلامية: لا تكونوا سببًا في غلق المساجد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

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وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، نصيحة من القلب لمرتادي بيوت الله.

وزير الشؤون الإسلامية يحذر من التهاون:

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: لا تكونوا سببًا في غلق المساجد فالتهاون بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة سبب رئيس في انتشار فيروس كورونا.

وتابع وزير الشؤون الإسلامية: فلنتعاون جميعًا لنسلم ونحتسب الأجر من الله في ذلك؛ فالعمل بالأسباب واجب شرعي وسلوك حضاري، حفظ الله الجميع من كل مكروه.

تطبيق الإجراءات الاحترازية:

وكانت الوزارة قد دعت منسوبي المساجد والمصلين إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا، ومنها عدم الازدحام، وتحقيق التباعد الجسدي، ولبس الكمامات، والصلاة بسجادة خاصة، والوضوء بالمنزل وغسيل اليدين والتعقيم قبل وبعد الذهاب للمسجد.

وحذرت الوزارة منسوبي المساجد والصيانة والتشغيل من ارتكاب المخالفات التي توجب العقوبة، مؤكدة على دور متابعات الخليج 365 في دعم أعمالها بالتبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة أو تقصير بتطبيق هذه الإجراءات الاحترازية عبر مركز الاتصال الموحد 1933 أو بتقديم البلاغ عبر خدمة تواصل في بوابة الوزارة الإلكترونية على مدى 24 ساعة، مبينة أهمية دور متابعات الخليج 365 المشترك مع الوزارة، وأنها ستعمل على مضاعفة الجهود لتلافي أي قصور، والتعامل مع جميع البلاغات الواردة إليها بأسرع وقت ممكن.

