أبشر: لا وسطاء لتقديم خدمة تصاريح السفر الاستثنائية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

جددت منصة أبشر أن التقديم على خدمة تصاريح السفر الاستثنائية يتم عبر المنصة فقط، وليس عبر أي وسيط آخر يزعم القيام بهذه المهمة.

وكانت الجوازات السعودية حددت الضوابط والشروط المتعلقة بالحصول على تصاريح السفر للفئات الاستثنائية عبر منصة ⁧أبشر⁩ للخدمات الإلكترونية، وذلك للمواطنين المقيمين خارج المملكة ومرافقيهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم بالخارج.

خطوات الحصول على تصاريح السفر الاستثنائية

يذكر أن الجوازات السعودية كانت قد حددت عددًا من الخطوات للحصول على تصاريح السفر للفئات الاستثنائية عبر منصة أبشر كالتالي: