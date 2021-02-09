- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أبشر: لا وسطاء لتقديم خدمة تصاريح السفر الاستثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-09
أبشر: لا وسطاء لتقديم خدمة تصاريح السفر الاستثنائية
متابعات الخليج 365 - الرياض
جددت منصة أبشر أن التقديم على خدمة تصاريح السفر الاستثنائية يتم عبر المنصة فقط، وليس عبر أي وسيط آخر يزعم القيام بهذه المهمة.
وكانت الجوازات السعودية حددت الضوابط والشروط المتعلقة بالحصول على تصاريح السفر للفئات الاستثنائية عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، وذلك للمواطنين المقيمين خارج المملكة ومرافقيهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم بالخارج.
خطوات الحصول على تصاريح السفر الاستثنائية
يذكر أن الجوازات السعودية كانت قد حددت عددًا من الخطوات للحصول على تصاريح السفر للفئات الاستثنائية عبر منصة أبشر كالتالي:
- الدخول إلى حساب المستفيد في منصة أبشر.
- الضغط على أيقونة خدمات واختيار الجوازات.
- اختيار مركز الرسائل والطلبات للجوازات.
- اختيار القطاع الحكومي المطلوب.
- اختيار جهة إصدار التصريح.
- اختيار خدمة تصاريح الجوازات.
- إرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة، التي تختلف باختلاف نوع الطلب.
- ثم الضغط على أيقونة تقديم الطلب.
- ستصلك رسالة برقم الطلب ومعالجته.
شارك الخبر