مستشفى المويه ينقذ شابًا دخلت في يده حديدة

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجح فريق طبي في مستشفى المويه العام في استخراج قطعة حديد صغيرة داخل إصبع مريض وصل إلى الطوارئ وهو يعاني من ألم وانتفاخ شديد باليد اليمنى.

وأوضح المتحدث الإعلامي بصحة الطائف سراج الحميدان أنه بالكشف عليه وإجراء الفحوصات الإشعاعية على اليد اتضح وجود جسم غريب في اليد وعلى الفور تم إدخال المريض إلى غرفة العمليات.

وأضاف الحميدان أنه قام طبيب العظام والفريق الطبي بإجراء عملية جراحية ناجحة استمرت لمدة ساعتين، مشيرًا إلى أنه تم استخراج القطعة الحديدية من اليد وأدخل إلى قسم التنويم وحالته مستقرة.

وأكد الحميدان أن الفريق الطبي تعامل بشكل سريع مع حالة المريض، الذي وصل إلى المستشفى متأخرًا عدة أيام بحجة أنه يسكن في منطقة صحراوية بعيدة وكاد تأخره أن يؤثر على سلامته نتيجة تواجد جسم غريب بداخل الجسم.

ودعا الحميدان الجميع إلى ضرورة الوصول لأقرب منشأة صحية في حالة التعرض لمثل هذه الحالات، تجدر الإشارة إلى أن مستشفى المويه العام يقع على طريق الرياض ويبعد عن الطائف حوالي 200 كم.