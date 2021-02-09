شكرا لقرائتكم خبر «كنداسة البيئة» تخلق أزمة في ورش العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرض بعض مرتادي الورش في العاصمة المقدسة إلى استغلال وسرقة لدبة الرصاص (كنداسة البيئة) الموجودة في مركباتهم دون الشعور بذلك، ومع مرور الوقت وحدوث تغيير في محرك سياراتهم، تبين بعد إخضاعها للفحص على يد مختصين أن الرصاص الموجود في الكنداسة قد جرى أخذه خلسة في الورش التي أصلحوا فيها سياراتهم، الأمر الذي قادهم إلى رفع شكاوى لجهات الاختصاص للفصل في قضيتهم.

وأوضح رئيس طائفة ميكانيكا السيارات بالعاصمة المقدسة عصام خليفة لـ»مكة» قائلا «إن سرقة الرصاص من دبة الكنداسة طفت إلى السطح قبل نحو عامين، حيث وصلت إلينا العديد من السيارات المتضررة من أعمال صيانة خضعت لها في ورش الصناعية، كخشونة صوت المحرك، وعند المعاينة أسفل السيارة يتبين وجود لحام في الكنداسة، ولدى التدقيق فيه يتم التأكد من سرقة الرصاص الموجود في الدبة، لذلك يتغير صوت المحرك، وتتغير السيارة عما كانت عليه سابقا، قبل خضوعها للصيانة أو الإصلاح».

وأضاف أن سرقة رصاص الكنداسة بدأت مشاكله بأعداد بسيطة في ورشة أو ورشتين، وما لبث الأمر أن انتقل إلى عدد من الورش الأخرى، حيث تصل إليه العديد من السيارات من قبل الشرطة لمعاينتها، وعند خضوعها للفحص يتبين سرقة الرصاص منها، مشيرا إلى أن العمالة الموجودة في الورش تستغل الزبائن وتغريهم بأسعار رخيصة لإصلاح مركباتهم من أجل الدبة، ومن ثم سرقة الرصاص الموجود فيها وبيعه إلى أناس يتجولون على الورش ويعرضون مبالغ لشرائه.

ولفت إلى أن لدبة الرصاص الموجودة أسفل السيارة إيجابيات كثيرة من أهمها المحافظة على البيئة من الغازات المنبعثة نتيجة الاحتراق الناتج داخل المحركات، وتقليل الانبعاثات من العوادم، مما يساعد في تحسين المعيشة داخل المدن، وتنفس الهواء النقي، وأما إزالة الرصاص فله إيجابيات منها مساعدة السيارة في الانطلاق بعزم أفضل، إضافة إلى المساعدة في التخفيف من استهلاك البنزين، ومن سلبيات إزالة الدبة ظهور لمبة الماكينة في السيارة، وارتفاع صوت محرك السيارة، وزيادة نسبة الكربون في المركبة.

سلبيات إزالة كنداسة الرصاص:

ارتفاع صوت المحرك

زيادة نسبة الكربون في السيارة

تلوث البيئة

ظهور لمبة الماكينة

من أسماء الدبة: