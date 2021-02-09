شكرا لقرائتكم خبر مقاول ينتزع أشجار وادي نجران .. و«الكهرباء»: سنحاسب المقصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الشركة في بيانها أمس أن ما أقدم عليه المقاول من إزالة هذه النباتات البرية، يعد ممارسة خاطئة وغير مقبولة ولن نسمح بتكرارها، وستعمل بالتعويض عن النباتات والأشجار التي أزيلت وفقا للوائح المنظمة بهذا الشأن، وأن ما ظهر في الفيديو المتداول، كان جزءا من إجراءات الصيانة الروتينية لإزاحة المخاطر عن الشبكة، وضمان استمرار إيصال الخدمة الكهربائية لمشتركيها.وأكدت حرصها الكامل على الالتزام بجميع توجيهات وزارة الطاقة، والاشتراطات البيئية المعتمدة في كافة أعمالها، وإلزامها لجميع المقاولين المتعاقدين معها في جميع مناطق المملكة بذلك، وأنها ستحاسب المقاولين المقصرين أو المتهاونين الذين يتسببون في إحداث أي أضرار بيئية خلال تأدية أعمالهم.
وأبدت اعتذارها عن الواقعة، مؤكدة في الوقت نفسه التزامها الكامل بتوجيهات وزارة الطاقة في كل ما يتعلق بهذا الجانب، بما في ذلك الحفاظ على الغطاء النباتي كجزء جوهري من جهود الوزارة الرامية للمحافظة على البيئة، وأنها ستعمل بالتنسيق مع وزارتي الطاقة والبيئة والمياه والزراعة وهيئة تنظيم المياه والكهرباء والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر؛ لتطوير واعتماد آلية ومنهجية واضحة تحافظ على الغطاء النباتي والاشتراطات البيئية ذات العلاقة، كما ستعمل على إصلاح الوضع القائم، موضحة أن الأسلوب الذي اتبعه المقاول في إزالة الأشجار لا يتوافق مع الممارسات البيئية الصحيحة التي تؤكد عليها المملكة وتنتهجها الشركة، وتؤكد في الوقت نفسه التزامها بالحفاظ على أمن وموثوقية إيصال الخدمة الكهربائية لكافة مشتركيها الكرام في كافة مناطق المملكة وتلافي مسببات انقطاع الخدمة، إضافة لالتزامها بالحفاظ على سلامة الأشخاص والعاملين على حد سواء.
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