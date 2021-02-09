أفراح البلوشي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفل الزميل إبراهيم محمد البلوشي بزواج ابنته إلى الشاب شعبان عبدالرحمن البلوشي في حفل عائلي جمع الأهل والأحباب الذين باركوا للعروسين زواجهما، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.

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