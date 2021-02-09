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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشرفني أن أرفع هذه الكلمات القصيرة التي تعبر عن كبير تقديري واحترامي وإعجابي لسيدي خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز وفقه الله. يابن صقر الجزيرة واسمك الصقر سلمان صـرت فوق المعالي في سماها والازمان صـرت فوق المعالي في سماها والازمان نسـل من وحــــد الــدار وتمكــــن بالمكان عـز الإسلام وديــار العروبة والإنســان من بدايـة شــــبابـــك سلّموك العـنان فـــارسٍ مــن صبـاك إلــين راس الكيـان ياملكـــنا فـخـــرنا كل ما طال الزمــان أنت راع الطويلــة وأنــت ســــر الأمان فـخــــرنـــا بالشــــــدايـد بالخـــفـا والبيـــان وعـزنا بالمـواجــه في مياديــن الرهــــان أنت سلمـان ويكفي مايـزودك بيان أنت سـلمانهـا في كل يــــــــوم وكل آن بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله خالــد الفيصـل

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