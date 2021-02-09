شكرا لقرائتكم خبر اجتماع لجنة اختيار الفائز بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرأس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس هيئة جائزة الملك فيصل، خالد الفيصل، مساء اليوم اجتماع لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام في دورتها الثالثة والأربعين.

وستضم لجنة الاختيار كلا من رئيس وزراء غينيا الأسبق كابين كومارا، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، والأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء في المغرب الدكتور أحمد عبادي، وعضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الكويت الدكتور خالد المذكور.

ويجسد فرع الجائزة في خدمة الإسلام أهداف جائزة الملك فيصل في تكريم الجهود البارزة للأفراد أو المؤسسات التي تقدم خدمات متميزة للإسلام والمسلمين.

وسيعلن الأمير خالد الفيصل بعد انتهاء اجتماع لجنة اختيار الفائز بخدمة الإسلام أسماء الفائزين بالجائزة في فروعها الخمسة لعام 2021م، مساء اليوم، في مدينة الرياض بحضور عدد محدود من الإعلاميين، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية الحالية، وسيتم البث المباشر لفعالية إعلان أسماء الفائزين على الموقع الالكتروني لجائزة الملك فيصل ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها في يوتيوب وتويتر وانستقرام وفيس بوك.

وضمت قائمة الفائزين سابقا بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام مجموعة من الرؤساء والقادة والعلماء وعددا من المؤسسات المرموقة، ويعد مؤهلا لنيلها كل من خدم الإسلام والمسلمين بعلمه ودعوته، أو قام بجهد بارز ينتج عنه فائدة ملحوظة للإسلام والمسلمين، ويحقق هدفا أو أكثر من أهداف الجائزة؛ وذلك وفقا لتقدير لجنة الاختيار.

من جهة أخرى كرم الأمير خالد الفيصل بمقر الإمارة في جدة أمس، عددا من ضباط وأفراد المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة نظير الإنجازات الأمنية التي حققوها، حيث تسلم التكريم مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء محمد القرني.

ونوه أمير مكة بالعمل البطولي لرجال مكافحة المخدرات في المحافظة على الوطن ومقدراته -بعد توفيق الله-، وحماية أبنائه من سموم المخدرات، مثمنا الجهود التي يبذلونها لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على المجتمع ودورهم في القبض على المروجين لها.

من جانبه عبر اللواء القرني باسمه ونيابة عن المكرمين، عن شكره لأمير منطقة مكة المكرمة على تكريمه الدائم لرجال الأمن في مختلف القطاعات، الذي سيكون دافعا لهم ولزملائهم لبذل المزيد من الجهد ورافدا لتحقيق المزيد من الإنجازات.

كما كرم الأمير خالد الفيصل عددا من رجال الأمن بشرطة المنطقة نظير جهودهم، حيث تسلم التكريم مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي.

وثمن أمير مكة، الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن بعد توفيق الله، مشيدا بسرعة تفاعلهم مع القضايا الأمنية.

فيما عبر اللواء العتيبي باسمه ونيابة عن رجال الأمن المكرمين، عن شكره لأمير منطقة مكة المكرمة على هذا التكريم، مؤكدا أن ذلك سيكون دافعا لهم لبذل المزيد من الجهود.