إغلاق 49 منشأة مخالفة بالحدود الشمالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت 633 جولة رقابية نفذتها أمانة وبلديات منطقة الحدود الشمالية خلال اليومين الماضيين، عبر الفرق الرقابية، عن إغلاق 49 منشأة تجارية، وتحرير 128 مخالفة للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا

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