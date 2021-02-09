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إغلاق 49 منشأة مخالفة بالحدود الشمالية

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- بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت 633 جولة رقابية نفذتها أمانة وبلديات منطقة الحدود الشمالية خلال اليومين الماضيين، عبر الفرق الرقابية، عن إغلاق 49 منشأة تجارية، وتحرير 128 مخالفة للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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