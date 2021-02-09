شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من " أبشر " بشأن تصاريح السفر الاستثنائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت منصة "أبشر" من طلبات التقديم على خدمة تصاريح السفر الاستثنائية، وذلك في ظل استمرار تعليق سفر المواطنين للخارج.

ولفتت إلى أن طلبات التقديم على الخدمة لا تتم إلا من خلال المنصة، لذا يجب على المتقدم تفادي التعامل مع كل من يدعي أنه وسيط لإتمامها، مضيفة أنه قد لوحظ أن هناك بعض عمليات الاحتيال التي تمت بدعوى إمكانية استخراج التصاريح بطرق غير نظامية.

وأوضحت أنه على المتقدمين توخي الحذر وإبلاغ الجهات الرسمية فورا عن أي عمليات احتيال مشبوهة، وأنه ليس لها أي دور في قبول أو رفض الطلب، وإنما هي مجرد قناة إلكترونية لتقديم الطلبات