شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مراوغة وقيادة بسرعة جنونية بين المركبات على أحد الطرق في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، مراوغة وقيادة بسرعة جنونية بين المركبات دون ترك مسافة كافية على أحد الطرق في الرياض.

وكان انتشر مقطع فيديو لمتهور يقود بسرعة جنونية ويراوغ بين المركبات على أحد الطرق بالرياض، مما أثار غضب واستياء المواطنين.

وبدا في الفيديو، قائد مركبة يتعمد المراوغة بسرعة بين المركبات دون ترك مسافة كافية، وعدم إستخدام الإشارات الضوئية عند تغيير المسار.