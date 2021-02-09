شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الفيصل" يهدي الملك سلمان قصيدة جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أهدى أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل قصيدة جديدة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وعلق الفيصل خلال مقطع فيديو على القصيدة قائلا : يشرفني أن أرفع هذه الكلمات القصيرة التي تعبر عن كبير تقديري واحترامي وإعجابي لسيدي خادم الحرمين الشريفين.

وقال الفيصل في قصيدته :"سلمان.. يابن صقر الجزيرة.. يابن صقر الجزيرة واسمك الصقر سلمان.. صرت فوق المعالي.. في سماها والأمان.. نسل من وحد الدار.. نسل من وحد الدار وتمكن بالمكان.. سلمان عز الإسلام وديار العروبة والإنسان.. من بداية شبابك سلموك العنان.. فارس من صباك الين راس الكيان يا ملكنا .. فخرنا كلما طال الزمان.. أنت راع الطويلة.. وأنت سر الأمان.. فخرنا بالشدايد.. بالخفا والبيان.. وعزنا بالمواجه.. في ميادين الرهان أنت سلمان ويكفي ما يزودك بيان.. أنت سلمان في كل يوم وفي كل آن".