اخبار السعوديه

شاهد.. فقعة تُباع بـ1800 ريال في سوق الكمأ بحفر الباطن

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. فقعة تُباع بـ1800 ريال في سوق الكمأ بحفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):

رصد مقطع فيديو، بيع أكبر فقعة في سوق الكمأ بحفر الباطن بـ1800 ريال، حيث تجاوز وزنها 1 كجم.

وبحسب الفيديو، فإن الفقعة عُرضت في السوق وسط تسابق من المتسوقين على شرائها.

ويشهد السوق إقبالًا كبيرًا من المتسوقين من جميع مناطق المملكة ودول الخليج وسط متابعة دائمة من الجهات الأمنية من خلال الاهتمام بكافة الاحترازات الوقائية، وإبراز تطبيق توكلنا عند كل نقطة، كشرط أساسي للدخول للسوق بحديقة الشمال.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا