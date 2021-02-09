شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. فقعة تُباع بـ1800 ريال في سوق الكمأ بحفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):

رصد مقطع فيديو، بيع أكبر فقعة في سوق الكمأ بحفر الباطن بـ1800 ريال، حيث تجاوز وزنها 1 كجم.

وبحسب الفيديو، فإن الفقعة عُرضت في السوق وسط تسابق من المتسوقين على شرائها.

ويشهد السوق إقبالًا كبيرًا من المتسوقين من جميع مناطق المملكة ودول الخليج وسط متابعة دائمة من الجهات الأمنية من خلال الاهتمام بكافة الاحترازات الوقائية، وإبراز تطبيق توكلنا عند كل نقطة، كشرط أساسي للدخول للسوق بحديقة الشمال.