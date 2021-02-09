شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: يمكن لمصاب كورونا الخروج من العزل في حالة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، مدى فائدة تطبيق توكلنا إذا كان المستخدم مصابا بفيروس كورونا المستجد ولم يفصح للجهات الرسمية عن ذلك.

وقال العبدالعالي ، أنه من المفترض بقاء الشخص المصاب في عزل منزلي لمنع تفشي الفيروس، مشيرا إلى أن الحالة الوحيدة التي يجوز معها خروج المصاب من العزل هي تعرضه لوعكة صحية تستدعي نقله إلى المستشفى لتلقي مزيد من الرعاية الصحية.

وأكد على ضرورة مراعاة الإجراءات الوقائية خلال عملية نقله، مبينا أنه في حالة مخالفة المريض ذلك، فإن المسؤولية لا نتوقعها منه بأن يبرز حالته الصحية عبر "توكلنا"، ولكن نتوقعها من المسؤولين والمنظمين والمشرفين على المواقع بشكل عام التي يرتادها، سواء كانت حكومية أو خاصة أو أسواقا، بأن يطلبوا من مرتاديها إبراز حالتهم الصحية عبر التطبيق.