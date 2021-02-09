شكرا لمتابعة خبر عن الموت يغيب الإعلامي صلاح مخارش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

غيب الموت، اليوم الثلاثاء، الإعلامي صلاح مخارش بعد وعكة صحية ألمت به مؤخرا.

وكان مخارش قد تعرض لأزمة صحية قبل أسبوع، وأجرى عملية قسطرة لفتح شريان مغلق وتركيب دعامتين ومحاولة علاج لعضلة القلب وتنظيم مستقبلي للتغذية، بحسب تغريدة له قبل أيام.

وفي وقت سابق، غرد مخارش عن مسبار الأمل الإماراتي الذي يتوقع وصوله إلى المريخ هذه اللحظات، وكانت تلك آخر تغريدة له على تويتر.

وقدم تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه قبل قليل العزاء لـ عبدالله مخارش شقيق الراحل صلاح مخارش بتغريدة عبر حسابه في تويتر قال فيها: عظم الله اجركم اخوي عبدالله في اخوك صلاح الله يغفر له ويرحمه