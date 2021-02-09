الصحة: مضاعفة الفحوصات «رافد مهم» للتحكم الوبائي في كورونا

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إننا مستمرون في توفير الفحوصات المتعلقة بفيروس كورونا، ويتم مضاعفة أعدادها؛ لأنها رافد مهم جدا في عملية التحكم الوبائي.

وجدد العبد العالي، خلال الإيجاز الصحفي بشأن مواجهة فيروس كورونا، التذكير بعدم التهاون أو التراخي مع أي أعراض تحدث خلال هذه الفترة أو اعتبارها نزلة برد أو زكام عابر، مشيرا إلى وجوب الفحص واتخاذ الإجراءات الصحية من عزل أو نحوه.

وأضاف أن الوضع الصحي (بشأن فيروس كورونا) لا يزال مقلقًا ونشدد على ضرورة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى ارتفاع الحالات الحرجة لتصل إلى 427 حالة منها 26 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا الآن 2515 إصابة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك ممن كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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