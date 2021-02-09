السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة



حفر الباطن 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد بمكتبه اليوم الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة الدكتور محمد الصغير الذي قدم شرحاً عن العمل المستقبلي الذي سيبدأ بالقطاع الصحي بالمحافظة، وبرنامج التحول، ومبادرات ( نموذج الرعاية الصحية الجديد، والرعاية الأولية، والصحة السكانية، والنظام الصحي الموحد ) .

ونوه سموه بالدعم السخي وغير المحدود من قبل القيادة الحكيمة لجميع الخدمات الصحية إلى أن وصلت إلى التطور الملموس في جميع المنشآت الصحية بالمحافظة، وبما يخدم الأهالي ويحقق احتياجاتهم مؤكداً حرصه ودعمه لجميع برامج الوزارة لتقديم المنظومة الصحية المتكاملة بالمحافظة من خلال الارتقاء بمقدمي الخدمات الصحية وتحقيق تكامل الخدمات وتعزيز الوقاية لحماية المجتمع من الأمراض بما سيحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بمشيئة الله.

من جهته تحدث الرئيس التنفيذي للصحة القابضة خلال اللقاء عن القطاع الصحي بالمحافظة والجوانب التي تخص التحول وفق برامج الوزارة ومبادراتها المعتمدة، مثمناً لسمو محافظ حفر الباطن دعمه ومتابعته للشأن الصحي بالمحافظة.

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19:20ت م

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