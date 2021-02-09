السعودية اليوم / الكويت تسجل 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الكويت 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق09 فبراير 2021 م واس

سجلت الكويت 1002 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الكويتية في بيان أنه تم تسجيل 591 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 162711 حالة.

// انتهى //

18:54ت م

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الكويت 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق09 فبراير 2021 م واسسجلت الكويت 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية, ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 172996 حالة, في حين سجلت 6 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 975 حالة.وأفادت وزارة الصحة الكويتية في بيان أنه تم تسجيل 591 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 162711 حالة.// انتهى //18:54ت م0159

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