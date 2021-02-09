السعودية اليوم / الأردن تسجل 1483 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق09 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1483 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان لها، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 322148 حالة شفاء بعد تسجيل 870 حالة إضافية، كما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع إلى 4395 حالة.

// انتهى //

18:32ت م

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عمّان 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق09 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1483 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 338322 إصابة.وأوضحت في بيان لها، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 322148 حالة شفاء بعد تسجيل 870 حالة إضافية، كما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع إلى 4395 حالة.// انتهى //18:32ت م0157

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