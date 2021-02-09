

القاهرة 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق09 فبراير 2021 م واس

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، زلزال بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر في البحر المتوسط.

وأوضح رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي في بيان اليوم، أن الهزة وقعت على بعد 159 كم شمال مدينة الإسكندرية دون وقوع أية إصابات أو خسائر نتيجة الزلزال.

// انتهى //

18:31ت م

0155





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تسجل زلزال بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.