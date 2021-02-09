السعودية اليوم / الأمين العام لجامعة الدول العربية يلتقي بوزير الخارجية الليبي



القاهرة 27 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم بوزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مجمل الأوضاع على الساحة العربية، وآخر التطورات على مسار تسوية الأزمة الليبية.

// انتهى //

17:59ت م

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