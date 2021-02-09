السعودية اليوم / "تعليم الشرقية" ينظم ندوة افتراضية عن حماية البيئة وإنمائها بمشاركة القوات الخاصة للأمن البيئي وأمانة المنطقة



الدمام 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

نظمت كشافة الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أمس، ندوة افتراضية بعنوان "بيئتي مسؤوليتي" ضمن إطار المرحلة الـ 12 من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها الذي تنفذه جمعية الكشافة العربية

واستعرض نائب رئيس جمعية الكشافة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد خلال الندوة, رسالة الجمعية تجاه البيئة، ودورها في تنمية الوعي المجتمعي بالمحافظة على البيئة وحمايتها، إضافةً إلى الإنجازات المتحققة في هذا المجال.

من جهته أبرز مدير التعليم بالمنطقة المكلف الدكتور سامي بن غازي العتيبي, دور الإدارة تجاه غرس القيم التربوية لدى الكشافين في المحافظة على البيئة وحمايتها، ومدى الارتباط بين المناهج التعليمية والتطبيق الميداني بالمدارس للمحافظة على البيئة، ودور الإعلام التربوي في إبراز جهود الإدارة في المحافظة على البيئة ونظافتها.

بدوره تحدث مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن بن قعدان العتيبي عن الاحتطاب والرعي المخالف، وأضرارهما التي تهدد البيئة وتدهور الغطاء النباتي، والتوعية بأهمية استدامة الأشجار والمراعي الموجودة، وعقوبات المخالفات البيئية.

فيما بين مدير النظافة بأمانة المنطقة الشرقية الدكتور حمد بن راشد المديني دور الأمانة تجاه البيئة ونظافتها، والمشروعات التي قامت بها أمانة المنطقة فيما يخص البيئة خلال الفترة الماضية، ونوعية البرامج التوعوية التي تقوم بها الأمانة.

// انتهى //

17:54ت م

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الدمام 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واسنظمت كشافة الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أمس، ندوة افتراضية بعنوان "بيئتي مسؤوليتي" ضمن إطار المرحلة الـ 12 من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها الذي تنفذه جمعية الكشافة العربية السعودية واستعرض نائب رئيس جمعية الكشافة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد خلال الندوة, رسالة الجمعية تجاه البيئة، ودورها في تنمية الوعي المجتمعي بالمحافظة على البيئة وحمايتها، إضافةً إلى الإنجازات المتحققة في هذا المجال.من جهته أبرز مدير التعليم بالمنطقة المكلف الدكتور سامي بن غازي العتيبي, دور الإدارة تجاه غرس القيم التربوية لدى الكشافين في المحافظة على البيئة وحمايتها، ومدى الارتباط بين المناهج التعليمية والتطبيق الميداني بالمدارس للمحافظة على البيئة، ودور الإعلام التربوي في إبراز جهود الإدارة في المحافظة على البيئة ونظافتها.بدوره تحدث مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن بن قعدان العتيبي عن الاحتطاب والرعي المخالف، وأضرارهما التي تهدد البيئة وتدهور الغطاء النباتي، والتوعية بأهمية استدامة الأشجار والمراعي الموجودة، وعقوبات المخالفات البيئية.فيما بين مدير النظافة بأمانة المنطقة الشرقية الدكتور حمد بن راشد المديني دور الأمانة تجاه البيئة ونظافتها، والمشروعات التي قامت بها أمانة المنطقة فيما يخص البيئة خلال الفترة الماضية، ونوعية البرامج التوعوية التي تقوم بها الأمانة.// انتهى //17:54ت م0145

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