السعودية اليوم / " البيئة " توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية



الرياض 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

وقّع وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة الدكتور أسامة فقيها مُذكرة تعاون مع رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية المكلف الدكتور بندر المسلماني، بهدف الاستفادة من البيانات والمعلومات والخبرات والإمكانات المتاحة والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في مقر وكالة البيئة بوزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض.

وتركز المذكرة على تطوير التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الأعمال والمشاريع البيئية، وتكامل العمل بحوكمة البيانات وتبادل المعلومات الجيومكانية، والاستفادة من المنصة الجيومكانية الوطنية واستخدام المرجع المكاني الوطني، وتطبيق المعايير الوطنية لجميع الأعمال البيئية لضمان تكامل البيانات، ورفع مستوى التخطيط للأعمال وتوحيد الجهود وتفادي الازدواجية، إلى جانب تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل المتعلقة، إضافة إلى تبادل الخبرات والاستشارات الفنية في المجالات المشتركة ودعم الأنشطة البحثية بين الطرفين والشراكة في دعم الجهود التعريفية بمنتجات كلا الطرفين ورفع الوعي المجتمعي بها.

من جانبه عبّر الدكتور المسلماني عن سعادته بالعمل المشترك مع وزارة البيئة والمياه والزراعة من أجل خدمة الأهداف الوطنية والعمل جنبًا إلى جنب وفق ما يحقق المصلحة العامة ويرتقي بها، مشيرًا إلى الجهود المهمة التي تبذلها الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية من أجل بناء وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، مؤكدًا عزمهم على مواصلة العمل للارتقاء بالقطاع والإشراف عليه ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء، وتوفير البـيانات والمنتجات والخدمات والتطبيقات الإلكترونية والخرائط الطبوغرافية والجوية.

ويأتي التعاون بين الطرفين، في إطار الشراكات النوعية التي تقوم بها وزارة البيئة والمياه والزراعة مع جميع الجهات الحكومية، وغير الحكومية؛ لتعزيز القطاع ورفع كفاءة الأداء والمحافظة على استدامة وخدمة الشركاء، والعمل مع جميع القطاعات لتحقيق رؤية المملكة 2030.

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17:53ت م

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