السعودية اليوم / وزارة النقل تنهي عددًا من مشروعاتها في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يناير



الرياض 27 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 09 فبراير 2021 م واس

نفذت وزارة النقل خلال شهر يناير الماضي لعام 2021م، عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة كافة، للإسهام برفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة تشغيلها، من خلال فحصها وتحديد احتياجاتها بناء على عدد من الإجراءات والدراسات والاختبارات عليها، إضافة إلى رفع مستوى الطرق الترابية والقيام بأعمالها.

وعكفت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى السلامة على الطرق، حيث نفذت الوزارة حوالي (189) كيلومترًا من أعمال السلامة على الطرق، إضافة إلى تحسين (5) تقاطعات والتي شملت تنفيذ أعمال تركيب حواجز خرسانية بطول (8) كيلومترات، وتركيب وصيانة اللوحات التحذيرية والإرشادية بعدد (388) لوحة، إضافة إلى العيون الأرضية "عيون القطط" في أكتاف الطرق بعدد (8394) وحدة، وتنفيذ أعمال دهانات الطرق بأطوال (148) كيلومترًا، إضافة إلى تنفيذ أعمال الحواجز المعدنية حيث بلغ طولها (33) كيلومترًا.

كما مسحت الوزارة وهذبت أكتاف الطرق بإجمالي أطوال بلغ (9726) كيلومترًا، علاوة على انتهائها من تنظيف مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ(5665) موقعًا، وردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بعدد (864) موقعًا، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بعدد (2927) مترًا مكعبًا وذلك ضمن أعمال الوزارة التي تسهم في رفع الجودة على الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والوقائية.

وعلى صعيد مسح وتقييم الطرق، أنهت الوزارة مسح وتقييم (17) جسرًا، كما قامت بحزمة من الأعمال وذلك من خلال مسح الأضرار بالأسطح الإسفلتية على أكثر من (10500) كيلومتر/مسار، وقياس معامل الوعورة العالمي للطرق بأطوال بلغت (1645) كيلومترًا/مسار، وقياس مقاومة الانزلاق على أسطح الطرق بطول (2520) كيلومترًا/مسار، إضافة إلى المسح الجغرافي للنقاط المرجعية على الطرق بإجمالي (3065) نقطة، والمسح الجغرافي للمسارات الطولية بأطوال بلغت (500) كيلومترًا، وتأتي هذه الأعمال تعزيزًا لكفاءة التشغيل من خلال فحص الطرق وتحديد احتياجاتها.

وعن الطرق الترابية، فقد أنهت وزارة النقل أعمال مسح وتمهيد الطرق الترابية بإجمالي أطوال (4652) كيلومترًا، إضافة إلى استخدامها كميات الإسفلت المكشوط الذي يقدر بحوالي (2555) مترًا مكعبًا، إضافة إلى كشط وإعادة سفلتة (256) كيلومترًا، مما يسهم في رفع كفاءة العقود الحالية وتخفيض التكاليف المالية لتلك الطرق، وتنفيذ 9 مشاريع تنمويّة أخرى على صعيد الطرق بإجمالي أطوال بلغت (107) كيلومترات.

وتحرص الوزارة على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز المشروعات كافة ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

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17:51ت م

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