شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث التعاون المشترك مع وزيرة خارجية إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالوزارة اليوم، معالي وزيرة خارجية مملكة إسبانيا أرانشا غونزاليس لايا.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة والموضوعات التي تهم البلدين.

وقد أقام سمو وزير الخارجية مأدبة غداء على شرف الوزيرة غونزاليس والوفد المرافق لها في حي الطريف بالدرعية بحضور وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب.