خالد الفيصل يهدي قصيدة جديدة لـ الملك سلمان : “أنت راع الطويلة وأنت سر الأمان”

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أهدى أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل قصيدة جديدة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال الفيصل في مقطع فيديو : يشرفني أن أرفع هذه الكلمات القصيرة التي تعبر عن كبير تقديري واحترامي وإعجابي لسيدي خادم الحرمين الشريفين.

واستهل الفيصل قصيدته بالقول :

سلمان

يابن صقر الجزيرة

يابن صقر الجزيرة واسمك الصقر سلمان

صرت فوق المعالي

في سماها والأزمان

نسل من وحد الدار

نسل من وحد الدار وتمكن بالمكان

سلمان

عز الإسلام

وديار العروبة والإنسان

من بداية شبابك

سلموك العنان

فارس من صباك الين راس الكيان

يا ملكنا .. فخرنا

كلما طال الزمان

أنت راع الطويلة

وأنت سر الأمان

فخرنا بالشدايد

بالخفا والبيان

وعزنا بالمواجه

في ميادين الرهان

أنت سلمان

ويكفي

ما يزودك بيان

أنت سلمان

في كل يوم

وفي كل آن

