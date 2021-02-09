فيديو.. أكبر فقعة في سوق الكمأ بحفر الباطن بـ1800 ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-09

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

شهد سوق الكمأ بمحافظة حفر الباطن، مساء أمس الاثنين، بيع أكبر فقعة تجاوز وزنها 1 كجم بمبلغ 1800 ريال، حيث عُرضت في السوق وسط تسابق من المتسوقين على شرائها.

سوق الكمأ في حفر الباطن

ويشهد السوق إقبالًا كبيرًا من المتسوقين من جميع مناطق المملكة ودول الخليج وسط متابعة دائمة من الجهات الأمنية من خلال الاهتمام بكافة الاحترازات الوقائية، وإبراز تطبيق توكلنا عند كل نقطة، كشرط أساسي للدخول للسوق بحديقة الشمال.



