فيديو.. ضبط 3 باكستانيين حاولوا سرقة صراف آلي في العيص

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجحت الجهات الأمنية في المدينة المنورة في القبض على 3 وافدين من الجنسية الباكستانية حاولوا سرقة أحد الصرافات الآلية في محافظة العيص.

وبحسب مقطع فيديو بثه سناب الداخلية فإنه تم رصد محاولات تكسير الصراف الآلي وخلع صندوق النقود دون أن يتمكن الجناة من تنفيذ جريمتهم، وبتكثيف الإجراءات تم القبض على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية حيث تم إيقافهم تمهيدًا لإحالتهم لفرع دائرة النيابة العامة.