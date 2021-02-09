اخبار السعوديه

فيديو.. ضبط 3 باكستانيين حاولوا سرقة صراف آلي في العيص

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم فيديو.. ضبط 3 باكستانيين حاولوا سرقة صراف آلي في العيص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-09

فيديو.. ضبط 3 باكستانيين حاولوا سرقة صراف آلي في العيص

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجحت الجهات الأمنية في المدينة المنورة في القبض على 3 وافدين من الجنسية الباكستانية حاولوا سرقة أحد الصرافات الآلية في محافظة العيص.

وبحسب مقطع فيديو بثه سناب الداخلية فإنه تم رصد محاولات تكسير الصراف الآلي وخلع صندوق النقود دون أن يتمكن الجناة من تنفيذ جريمتهم، وبتكثيف الإجراءات تم القبض على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية حيث تم إيقافهم تمهيدًا لإحالتهم لفرع دائرة النيابة العامة.


شارك الخبر




محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا