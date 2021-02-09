شكرا لمتابعة خبر عن المرور يوضح "هل تفرض مخالفة ربط حزام الأمان على السيارات القديمة؟" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور، موقف السيارات القديمة من مخالفة ربط حزام الأمان.

وقال المرور: "نظام المرور ألزم الركاب باستخدام أحزمة الأمان أثناء السير على الطرق ويترتب على ذلك مخالفة تحرر بحقهم".

‏‎جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه المرور من أحد المتابعين تضمن "هل تنزل مخالفة ربط حزام الأمان على السيارات القديمة".

يجدر الإشارة إلى أنه تتراوح قيمة المخالفة لعدم ربط الحزام للراكب بجوار السائق بين 150 و300 ريال.