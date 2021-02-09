شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. فيديو نادر لتراكم بردية كثيفة على الطرقات بخميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

رصد مقطع فيديو نادر، تراكم بردية كثيفة على الطرقات بخميس مشيط، حيث انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن الطقس يكون مستقرا بوجه عام ونشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغريبة، كذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير. ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم يمتد إلى الأجزاء الشرقية من الرياض.

وأشار تقرير مركز الأرصاد إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-44 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.