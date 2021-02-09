شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الشؤون القروية: انتشار الإصابات بكورونا في المنشآت الصغيرة جدًا بالأحياء السكنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال متحدث وزارة الشؤون القروية:" لوحظ انتشار الإصابات بفيروس ‎ كورونا في المنشآت الصغيرة جدا في الأحياء السكنية ".

وأضاف متحدث الشؤون القروية خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:" هذه المنشآت تقدم خدمات مثل المخابز، محلات الحلاقة، البقالات ".

وأهاب متحدث الشؤون القروية، بجميع المواطنين أخذ الحيطة والحذر حين استخدام هذه المنشآت، مهيبا بملاك هذه المنشآت باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة عملائهم والعاملين في هذه المنشآت.