شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تساقط كثيف للبرد على ‎أبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

رصد مقطع فيديو، تساقط كثيف للبرد على مركز طبب شمال غرب ‎أبها بمنطقة عسير، فيما تتواجد الجهات الأمنية لمساعدة العالقين.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن الطقس سيكون مستقرا بوجه عام ونشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغريبة، كذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير. ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم يمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 32 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 21 مئوية.