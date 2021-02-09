شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، على المملكة.

ومن المتوقع أن الطقس مستقر بوجه عام ونشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغريبة، كذلك أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير. ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم يمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 32 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 21 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-44 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، حالة البحر متوسط الموج.