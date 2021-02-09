الصحة تطالب بالإبلاغ عن «مخالفي إجراءات مواجهة كورونا»

حث المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، على ضرورة الإبلاغ عن مخالفي التدابير الاحترازية السارية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال العبد العالي، خلال الإيجاز الصحفي بشأن مستجدات مواجهة كورونا، «يجب ألا نتردد في الإبلاغ عن المتهاونين والمخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فالجهات لها مراكز اتصال لاستقبال البلاغات والملاحظات وأخذها بجدية والتعامل معها بسرعة وحسم على مدار الساعة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك ممن كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.