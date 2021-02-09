وزارة الصحة: 3 مناطق تتصدر إصابات كورونا الجديدة في السعودية

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، خلال الـ «24» ساعة الماضية، والتي تصدرتها منطقة الرياض بتسجيل 168 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 66 حالة ومكة المكرمة بتسجيل 38 حالة.

وأضافت الوزارة، أن منطقة المدينة المنورة سجَّلت 14 حالة، والقصيم 12، والجوف 7، وسجلت منطقتا نجران وعسير 6 حالات لكل منهما، والحدود الشمالية 4، وسجلت مناطق «جازان، وحائل، وتبوك» 3 حالات لكل منها.

وإجمالًا أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفيات، وتسجيل (249) حالة تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 362,062 حالة.

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