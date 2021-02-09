الصحة: الوضع الصحي بشأن فيروس كورونا لا يزال مقلقًا

قالت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إن الوضع الصحي (بشأن فيروس كورونا) لا يزال مقلقًا ونشدد على ضرورة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية.

وأشارت الوزارة، خلال الإيجاز اليومي بشأن مستجدات مواجهة الفيروس، إلى ارتفاع الحالات الحرجة لتصل إلى 427 حالة منها 26 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا الآن 2515 إصابة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك ممن كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.